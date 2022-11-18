В Узбекистане открылись первые в СНГ магазины, торгующие криптовалютой
Ташкент, 18 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Узбекистане открылись сразу два магазина, специализирующихся на торговле криптовалютными активами. Об этом сообщает национальное агентство перспективных проектов республики.
Владельцы криптомагазинов получили от узбекистанских властей лицензию, предоставляющую им право официально покупать и продавать криптовалюту гражданам.
В ведомстве подчёркивают, что Узбекистан является одной из немногих стран мира, имеющих сформированную нормативно-правовую базу по регулированию оборота криптоактивов.
Также следует отметить, что открытые в Узбекистане криптомагазины стали первыми легально торгующими криптовалютой организациями не только в Туркестанском регионе, но и на территории стран-участниц СНГ.
ИА REGNUM напоминает, что 11 ноября 2022 года компания FTX Digital Markets объявила о банкротстве криптобиржи FTX в США. Гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был отправлен отставку.
В рамках экстренных мер биржа была продана Binance, а вместе с ней к покупателю перешли финансовые требования к Alameda — фонду, который принадлежит тем же владельцам, что и FTX.
Под влиянием этих факторов и паники, возникшей у инвесторов, криптовалюта «токен FTX» моментально просела с $22 до $2,4.
После краха криптовалютной биржи FTX биткоин и другие криптовалюты оказались под мощным давлением. На прошлой неделе стоимость биткоина снизилась в моменте на 25% — до $15,7 тысячи, но спустя некоторое время он частично отыграл позиции — вырос до $17,4 тысячи.