* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:36 — REGNUM В Афганистане упраздняются подразделения по борьбе с тяжкими преступлениями, связанными с административной коррупцией. Об этом говорится в новом указе, приписываемом лидеру движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулле Хайбатулле Ахундзада. Копия документа есть в распоряжении телеканала Afghanistan International.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В этом указе из трёх статей, пять учреждений, связанных с борьбой с коррупцией, упразднены и их полномочия возложены на военные учреждения.

Управления по борьбе с тяжкими преступлениями, связанными с административной коррупцией, упразднены в министерстве внутренних дел, Главном управлении разведки, Генеральной прокуратуре, Верховном суде и судебно-юридическом центре по борьбе с преступностью.

Руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передало полномочия упраздненных учреждений Главному управлению уголовного розыска МВД и военному суду.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали учреждения по борьбе с коррупцией, хотя в СМИ на протяжении уже более года публикуется множество сообщений о коррупции и масштабных вымогательствах со стороны членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на повсеместные жалобы граждан на коррупцию и вымогательство со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), руководство движения никак не отреагировало на опубликованные сообщения.

В то же время в социальных сетях опубликованы копии указа, приписываемого мулле Хайбатулле, которым упраздняется Главное управление муниципалитетов. Раньше оно входило в систему администрации местных органов.

Согласно этому указу, создаётся комиссия из представителей министерства внутренних дел, министерства финансов и Главного управления муниципалитетов для передачи объектов, транспортных средств, оборудования и другого имущества Главного управления муниципалитетов в административное управление кабинета министров.