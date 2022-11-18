Москва, 18 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Руководители полевого присутствия ОБСЕ на территории бывш. УССР занимались обслуживанием интересов кураторов Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 18 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат отметила, что в то время, как многие сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) самоотверженно трудились, «руководство этого полевого присутствия ОБСЕ занималось в первую очередь обслуживанием интересов западных кураторов Киева».

«Миссия в своих публичных отчетах представляла во многом искажённую картину происходившего, скрывая военные преступления ВСУ и намеренно дискредитируя ополчение Донецка и Луганска», — говорится в заявлении представителя МИД.

По словам Захаровой, в целом деятельность миссии была необъективной и противоправной. По мере освобождения территорий Донбасса стали вскрываться факты сотрудничества сотрудников ОБСЕ с иностранными спецслужбами.

В частности, стало известно о предоставлении данных с камер миссии киевским военным для корректировки огня по позициям ополчения ДНР и ЛНР. Также в ОБСЕ прикрывали фортификационные работы ВСУ и собирали данные для западных разведок.