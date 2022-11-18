Донецк, 18 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ, сообщили 18 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: РСЗО «Ураган», пять танков (три Т-64БВ и два Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский район Донецка, а также Каштановое и Минеральное.