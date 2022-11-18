Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Иностранные эксперты, которые обследовали состояние здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, нашли достаточно оснований, чтобы требовать его освобождения. Об этом 18 ноября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Она организовала приезд в Грузию медицинских экспертов из США и других стран, а также добилась, чтобы их допустили к экс-президенту. По её словам, заключение уже находится в стадии перевода.

«Диагноз тяжёлый, соответствующий критериям освобождения из заключения. Группа экспертов считает, что его диагноз, в основном развившийся в заключении, несовместим с заключением», — написала Джишкариани.

Напомним, законодательство Грузии предусматривает отсрочку приговора на срок до одного года, если осужденный нуждается в лечении. Адвокаты Саакашвили пытаются добиться его освобождения на этом основании. Окончательное решение примет суд.

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