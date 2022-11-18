Будапешт, 18 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. До €150 млн готово выделить в 2023 году правительство Венгрии, чтобы оказать поддержку киевскому режиму. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 18 ноября на заседании Постоянной венгерской конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Орбан подтвердил, что не поддерживает план Еврокомиссии (ЕК) по выделению Киеву совместных кредитов. Вместо этого, отметил он, лучше определить общую сумму для помощи Киеву, а затем «пропорционально и справедливо» разделить её между странами ЕС.

Венгрия готова в течение следующего года выделить 60-70 млрд форинтов, что примерно соответствует €150 млн, «из национального бюджета в рамках двусторонней договоренности» с Киевом, уточнил он.

Изъятие такой суммы из венгерского госбюджета не нанесёт большого ущерба национальным интересам. Вместе с тем Венгрия не собирается ставить интересы Киева выше своих собственных, сказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Еврокомиссия предложила оказать экономическую помощь Киеву в 2023 году на €18 млрд. Правительство Венгрии сразу же выступило против совместных кредитов для Киева и заявило, что готово самостоятельно направить свою часть помощи.

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