Кишинёв, 18 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Четыре пропускных пункта (КПП) на границе Молдавии и территории бывшей УССР возобновили работу 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

Bonus bon Закрытая граница

Сообщается, что работают КПП Чишмикиой — Долинское, Вулканешты — Виноградовка, Мирное — Табаки и Гриманкауцы — Вашковцы. Пропускные пункты Чадыр-Лунга — Новые Трояны, Чадыр-Лунга — Малоярославец, Липканы — Подвирьевка, Медвежа — Зеленая, Саицы – Лесное и Унгурь – Броница пока не работают.

По данным полиции, работа части КПП приостановлена из-за проблем со снабжением электроэнергией. Когда они заработают, неизвестно.

Напомним, пропускные пункты на границе Молдавии и б. УССР начли закрываться 15 ноября после серии воздушных ударов по энергетической инфраструктуре киевского режима.