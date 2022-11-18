Москва, 18 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Вводя единую комиссию за переводы за рубеж в Системе быстрых платежей Банка России устранил перекос, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В настоящее время при трансграничном переводе через СБП банк-отправитель и банк-получатель платят по 3 руб. в пользу Центробанка РФ.

При этом, если банк-отправитель может компенсировать это за счет комиссии физлицу-отправителю, то у банка получателя такой возможности нет: для конечного получателя денег трансграничные переводы через СБП являются бесплатными (и будут оставаться таковыми).

Видимо тарифные изменения ЦБ РФ как раз направлены на устранение данного перекоса — платить комиссию в пользу регулятора в размере 6 руб. теперь будет только банк-отправитель.

Это, вероятно, приведет к некоторому удорожанию трансграничных денежных переводов за рубеж через СБП, но в целом влияние на бизнес банков, скорее всего, будет несущественным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России установил комиссию в 6 рублей за трансграничный перевод через систему быстрых платежей (СБП).