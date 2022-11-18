Москва, 18 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Торговый оборот России и Китая в энергетике вырос в 2022 году на 64% в денежном выражении и на 10% — в физическом. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 18 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

Он отметил, что Китай — стратегический партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в торговле в целом. Торговый оборот двух стран в энергетике существенно увеличился.

«Он вырос примерно на 64% в денежном выражении, а если говорить о физическом, то это рост примерно на 10% как поставок нефти, газа, так и угля, электроэнергии», — сказал Новак по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

И Москва, и Пекин нацелены на дальнейшее развитие отношений. В частности, стороны стремятся увеличить торговлю энергоресурсами в национальных валютах.

В ближайшее время ожидается выход на межправительственное соглашение по дальневосточному маршруту поставок газа на китайский рынок. Китай будет получать ещё 10 млрд кубометров газа, добавил Новак.

Ещё один крупный проект, по которому продолжаются переговоры — газопровод «Сила Сибири — 2». Предполагается, как сообщало ИА REGNUM, что маршрут пройдёт через Монголию, его мощность составит до 50 млрд кубометров в год.

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