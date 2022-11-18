Новосибирск, , 15:25 — REGNUM Тема уборки Новосибирска от снега является резонансной на протяжении многих лет. И пока жители Москвы жалуются, что не могут спать по ночам из-за постоянно идущего потока снегоуборочной техники и шума от лопат дворников, новосибирцы из года в год оказываются в снежном плену, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегоуборочные работы Дарья Драй © ИА REGNUM

И это — столица Сибирского федерального округа, город-миллионник. Страдают не только автомобилисты (от того, что дороги сначала засыпает снегом, который не успевают чистить, а потом он превращается в накаты, покрытые ледяной коркой), но и пешеходы (потому что тротуары завалены не только выпавшими осадками, но и сдвинутым с дорог снегом).

Исключением не стал и 2022 год. И хотя зимние осадки в этом году выпали позже, город в первый же снегопад сковали многокилометровые и многочасовые автомобильные пробки. К ситуации подключилась новосибирская прокуратура. В ходе прокурорской проверки было выявлено более 40 нарушений, связанных с ненормативным состоянием улично-дорожной сети города (наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог), внесено шесть представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи, главам районов, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий, а в отношении директоров ДЭУ возбуждено восемь административных дел за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» и «нарушение требований в области благоустройства».

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Пару дней назад дорожникам помогла сама природа — после дождя снег растаял даже во дворах. Однако в ближайшие дни в Новосибирске совсем не благоприятные погодные условия. Погода начала портиться ещё 17 ноября — порывы ветра до 16 м/с, снег, на дорогах гололедица, понижение температуры до — 6 °С. Ночью 18 ноября температура понизилась до — 13 °С, а днём держалась от — 7 до -10 °С. Шёл небольшой снег.

При этом на пресс-конференции 18 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос журналистов о сделанных после прокурорской проверки выводах и наличии необходимой техники, решил не акцентировать внимания на недочётах и рассказал о снегоуборочной технике.

«Особенность этой техники — она отечественная. На неё можно ставить навесное оборудование и применять современные реагенты, в том числе «Бионорд». Причем как в твёрдой фракции, так и в жидкой. Это важное преимущество», — сказал Локоть.

При этом по данным на 19:00 (время местное) 18 ноября Новосибирск уже «стоит» в 7-балльных пробках. А по прогнозам синоптиков, 19 ноября ночью будет — 11…-13 °С, днём — — 5…-7 °С, ветер юго-западный до 11 м/с.