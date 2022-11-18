Богота, 18 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Колумбийский Институт гидрологии, метеорологии и изучения окружающей среды прогнозирует на 18 ноября новые дожди, поскольку чрезвычайная ситуация, введенная властями, продолжает действие. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Учитывая эту ситуацию, организация рекомендует усилить превентивные меры в связи с возможными последствиями ливней.

Также рекомендуется уделить особое внимание мониторингу штормов, града, ливневых паводков, оползней, смерчей, лавин и наводнений на территории страны.

Отмечается также, что обильные осадки могут продлиться до первых месяцев 2023 года.

Наиболее пострадавшими от самых продолжительных ливней за последние 40 лет департаментами являются Кундинамарка, Норте-де-Сантандер, Боливар, Антиокия, Сантандер, Уила, Каука, Валье-дель-Каука и Нариньо.