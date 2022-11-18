В Колумбии заявили об угрозе новых ливней
Богота, 18 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Колумбийский Институт гидрологии, метеорологии и изучения окружающей среды прогнозирует на 18 ноября новые дожди, поскольку чрезвычайная ситуация, введенная властями, продолжает действие. Об этом пишет Prensa Latina.
Учитывая эту ситуацию, организация рекомендует усилить превентивные меры в связи с возможными последствиями ливней.
Также рекомендуется уделить особое внимание мониторингу штормов, града, ливневых паводков, оползней, смерчей, лавин и наводнений на территории страны.
Отмечается также, что обильные осадки могут продлиться до первых месяцев 2023 года.
Наиболее пострадавшими от самых продолжительных ливней за последние 40 лет департаментами являются Кундинамарка, Норте-де-Сантандер, Боливар, Антиокия, Сантандер, Уила, Каука, Валье-дель-Каука и Нариньо.