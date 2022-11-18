Джакарта, 18 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Индонезии заявило о достаточном запасе риса в стране в размере 8,05 млн. тонн, сообщает CNN Indonesia.

moritz320 Рис

«К концу 2022 года у нас будет запас в 8,05 млн тонн риса. Это данные, которые мы получаем по результатам опроса и результатам данных статистического агентства», — говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

Основываясь на этих данных, минсельхоз сообщает, что объем поставок в 2022 году действительно сократился по сравнению с 2021 годом. Данные статистического агентства также показали, что национальные запасы риса в резерве за апрель также были выше и достигли 10,15 млн тонн.

Как передавало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что от атипичной прогрессирующей острой болезни почек в стране умерли 200 человек.

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