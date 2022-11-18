София, 18 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. МВД Болгарии объявило о введении 11 новых дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств в населенных пунктах и на крупных автомагистралях. Об этом 18 ноября сообщает софийский телеканал NOVA.

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Согласно официальным данным, среди новых информационных табличек — откорректированный знак платной парковки, видоизмененное предупреждение о камнепадах в горах и боковом ветре, а также сообщение о неровной дороге и прочих опасностях. Одновременно модернизированы изображения на запрещающих символах.

Как отмечено в заявлении ведомства, нововведение призвано привести дорожную информационную структуру в полное соответствие к нормам ЕС.

Положение о новых знаках окончательно вступит в силу с 1 января 2023-го года.