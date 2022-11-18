Белгород, 18 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Генеральный директор муниципального «Управления Белгорблагоустройство» Максим Арабинский покинул должность по собственному желанию, сообщает 18 ноября пресс-служба мэрии.

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Пост руководителя коммунального хозяйства он занимал с октября 2021 года. На должность главы управления временно назначен Евгений Жигалов, ранее трудившийся в должности заместителя гендиректора по благоустройству.

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, в Белгорблагоустройстве с 2017 года сменилось уже 10 руководителей. Дольше всех возглавлял управление Владимир Марченко — с февраля 2018 года по апрель 2019 года.

Меньше всех на посту продержался Алексей Тикунов, который руководил городским коммунальным хозяйством 27 дней в 2021 году.