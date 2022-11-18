Москва, 18 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Динамика доходов работников определяется предложением и спросом на рынке труда России, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

ИА REGNUM В труде

«Так, например, меньше всего вырос совокупный доход топ-менеджеров, который вырос лишь на 4%. Средний прирост зарплаты работников умственного труда, так называемых «белых воротничков», составил всего лишь 5%.

Дело в том, что эти сферы деятельности наиболее сильно пострадали от сокращений, соответственно выросло число предложений соискателей на работу, и конкуренция за рабочие места стала умеренно высокой.

А вот сотрудников рабочего класса — «синих воротничков» — наоборот, становится всё меньше и меньше на рынке труда, поэтому прирост заработной платы у них в среднем составил 7%.

Например, в октябре 2022 года в сферах «строительство и недвижимость» конкуренция составила 1,2 сотрудника на вакансию против 1,6 в предыдущем году, «транспорт и логистика» составляла 2,1 резюме на место против 2,3 год назад.

Стоит напомнить, что показатель более пяти резюме на вакансию считается нормой, а показатель меньше трех — признак дефицита кадров. Ранее Минстрой уже в начале октября заявлял об оттоке рабочей силы в сфере строительства и нехватку кадров в размере 3-5 млн рабочих.

Данные статистические показатели говорят нам об изменениях приоритетов экономики России в условиях санкций. Сегодня наблюдается намечающийся тренд на спрос рабочего класса и строительства запланированных объектов и инфраструктуры.

В 2023 году, скорее всего, данный тренд сохранится и усилится, так как из-за санкций у России ограничен доступ к технологиям и производству, поэтому «догонять» придется за счет «рабочих рук», а также квалифицированных представителей инженерных и технических профессий.

Также стоит отметить, что сам по себе рост заработной платы не отражает реальные доходы населения, которые с учётом инфляции снизились на 3,4% в годовом выражении», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские работодатели включились в «гонку зарплат» на фоне санкционного кризиса, согласно данным портала HeadHunter.

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