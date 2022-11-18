Москва, , 14:57 — REGNUM С начала реализации политики антироссийских санкций США и странами ЕС были предприняты действия, в том числе и в отношении российских активов за рубежом. Ранее уже были заморожены зарубежные активы Банка России на сумму свыше $300 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Очевидно, что такие действия являются незаконными. Заморозка активов России означает, что наша страна временно не может распоряжаться ими, но страны Европейского союза (ЕС) в своем агрессивном поведении идут дальше, предполагая возможность конфискации этих активов и их дальнейшую передачу в пользу киевского режима.

Вместе с тем, чтобы осуществить такую конфискацию, в ЕС пока нет необходимой нормативно-правовой базы и правовых инструментов реализации. Однако последние события, связанные, например, с национализацией долей российских энергетических предприятий в Германии и Польше, показывают, что не только отсутствие норм права останавливает Европу.

Здесь важны, по меньшей мере два момента. Во-первых, финансовые трудности киевского режима усугубляются, а Европе все сложнее обеспечивать его в условиях надвигающейся экономической рецессии.

Во-вторых, не стоит забывать, что многие активы европейских инвесторов остались в России, и наша страна может применить зеркальные меры в отношении стран ЕС (всего в России накоплено около $0,5 трлн иностранных инвестиций).

Более того, если замораживание активов станет полноценным их изъятием, это станет пиком эскалации. Не случайно, что в ближайшие дни в Европарламенте запланировано голосование по резолюции о признании России «страной-террористом».

Дело в том, что по европейскому законодательству изъятие (конфискация) активов (в том числе замороженных) значительно упрощается, если этот вопрос рассматривается в рамках уголовного законодательства.

Более того, в дальнейшем ЕС планирует (пока такой директивы нет!) ввести уголовную ответственность за нарушение санкций во всех странах-членах ЕС. Это легко позволит конфисковать активы российских лиц, которые пытаются обойти санкции (например, путем изменения владельцев своей собственности).

Разработка и реализация механизма конфискации российских активов также создает опасность серьезного прецедента, означающего, что теоретически любые иностранные активы в странах ЕС могут быть конфискованы.

Если речь о российских государственных (а не частных) активах, то они в большей степени защищены международным правом в рамках так называемого «суверенного иммунитета». К слову, США более скептически настроены в отношении легализации процесса изъятия российских активов, чем страны ЕС.

Это связано скорее с тем, что США стремятся обеспечить продолжение доминирование доллара в современном валютном мире, и это будет делать сложнее в условиях, когда активы зарубежных стран в США будут сталкиваться с угрозой в виде их потенциально возможной конфискации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские активы в размере 68 млрд евро заморожены в Евросоюзе. Об этом свидетельствует внутренний документ Европейской комиссии.

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