Москва, 18 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Спад производства в США может возникнуть из-за рекордной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила руководитель департамента корпоративны​х финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ ​ Ольга Лосева.

Agregator.pro Снижение

«Экономика США находится в зоне риска вхождения в рецессию. Согласно прогнозу МВФ, в США снижение покупательной способности домохозяйств и ужесточение денежно-кредитной политики приведут к снижению темпов роста до 2,3% в 2022 году и 1% в 2023 году. Экономисты агентства Bloomberg с вероятностью в 100% прогнозируют рецессию в США к октябрю 2023 года, — сказала Лосева. — Спад производства возникнет из-за рекордной инфляции. В сентябре в годовом выражении она составила 8,2%. По нашему мнению, рецессия может наступить и раньше, уже в марте 2023 года, в том числе под влиянием внутриполитической нестабильности и гражданского раскола, который грозит США, судя по ситуации с выборами в Конгресс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лосева заявила, что экономика ЕС находится в свободном падении.