Багдад, , 14:12 — REGNUM В результате обрушении комплекса зданий в провинции Сулеймания в провинции Ирака Курдистан как минимум 11 человек погибли и ещё 12 пострадали. Об этом 18 ноября рассказал глава местной администрации Хафаль Абу Бакр, его слова приводит портал SHAFAQ News.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

При этом Абу Бакр уточнил, что среди погибших есть один ребёнок. При этом ранее сообщалось о шести погибших в результате инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Краснодаре обрушился балкон многоквартирного жилого дома, в результате чего пострадали люди.