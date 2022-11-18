Багдад, 18 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В результате обрушении комплекса зданий в городе Сулеймания в провинции Ирака Курдистан как минимум 11 человек погибли и ещё 12 пострадали. Об этом 18 ноября рассказал глава местной администрации Хафаль Абу Бакр, его слова приводит портал SHAFAQ News.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

При этом Абу Бакр уточнил, что среди погибших есть один ребёнок. Ранее сообщалось о шести погибших в результате инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Краснодаре обрушился балкон многоквартирного жилого дома, в результате чего пострадали люди.