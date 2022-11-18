Москва, 18 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов, произведённых в России, выявился целый ряд проблем. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по обеспечению национальных интересов России в Арктике заявил зампред ведомства Дмитрий Медведев.

Анна Горохова ИА REGNUM На ледоколе

«Ряд проблем уже выявился в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов — есть связанные со срывом сроков из-за несвоевременных поставок и дефицит квалифицированных кадров, необходимость дополнительного финансирования. Проблемы не новые, но сейчас в известной степени обострились. И отставание от графика действительно происходит. Оно пока не преодолено», — сказал Медведев.

Он предложил участникам мероприятия рассказать о планах по исправлению сложившейся в этой области ситуации.