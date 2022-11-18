Донецк, , 14:01 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский район Донецка, а также Каштановое и Минеральное. Об этом 18 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, уточняется, что киевские нацисты в 13:40 выпустили три снаряда калибра 122 мм по Каштановому и в 13:44 — пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВСУ потеряли более 100 человек в результате неудачных попыток остановить продвижение вперёд ВС России в ДНР.