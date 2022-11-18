Бангкок, 18 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман аль-Сауд встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Об этом 18 ноября сообщает WAS.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, главной темой переговоров стало сотрудничество между Францией и Саудовской Аравией в сфере энергетики.

Как сообщается, принц Салман подчеркнул приверженность Саудовской Аравии к выполнению всех соглашений о поставках топлива в условиях глобального энергетического кризиса.