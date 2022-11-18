Астана, 18 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Предстоящие досрочные выборы президента Казахстана запустят «перезагрузку» институтов в стране. Об этом 18 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме выдвинувшей его кандидатуру «Народной коалиции».

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Мы начали глубинную перестройку основ нашего государства, мы заключили новый общественный договор, мы сформируем новое качество нации и совершим мощный рывок в развитии страны», — сказал Токаев.

Он сообщил, что объявил досрочные выборы, чтобы ускорить преобразования в стране. Казахстанский лидер также отметил важность укрепления государственности, когда в мире наблюдается «беспрецедентная геостратегическая неопределенность».

Напомним, Токаев установил проведение досрочных выборов президента страны на 20 ноября. Он также захотел, чтобы его выдвигала не конкретная партия, а широкая коалиция.