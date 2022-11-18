Бангкок, , 13:49 — REGNUM Отправляясь в Таиланд на саммит лидеров АТЭС, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, как воспринимают французов за рубежом, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Французы очень гордые, иногда, возможно, слишком, даже немного высокомерны», — заявил глава французского государства.

«Мы много сомневаемся в себе, иногда слишком вероятно. Тем не менее, я думаю, что мы можем быть уверены в нашем будущем, потому что у Франции есть много преимуществ, чтобы бороться в этом мире и добиваться результатов», — добавил Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил саммит G20 на Бали.

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