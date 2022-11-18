Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Спустя неделю после резкого похолодания, до минус 12 градусов, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область придет первая в этом зимнем сезоне оттепель. Об этом сообщил 18 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Огни города сквозь капли на стекле Pixnio.com

По словам специалиста, в течение ближайшей недели на погоду в Петербурге будет влиять антициклон, 19 и 20 ноября пройдет небольшой снег. Кроме того, все ближайшие дни будет дуть ветер восточных направлений, но без усилений.

«Температура воздуха в городе в выходные дни уложится в один диапазон от — 1 до — 6 градусов. В ночные часы в восточных районах области местами может быть прохладнее, до -10…-12 градусов», — уточнил синоптик, добавив, что морозы задержатся в Петербурге ненадолго, и уже в конце следующей недели в городе наступит потепление.

«Потепление до оттепели намечается к концу следующей недели с приходом циклонов с запада», — пояснил Колесов.

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