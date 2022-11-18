Санкт-Петербург, 18 ноября 2022, 13:47 — REGNUM Спустя неделю после резкого похолодания, до минус 12 градусов, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область придет первая в этом зимнем сезоне оттепель. Об этом сообщил 18 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Огни города сквозь капли на стекле
Огни города сквозь капли на стекле
Pixnio.com

По словам специалиста, в течение ближайшей недели на погоду в Петербурге будет влиять антициклон, 19 и 20 ноября пройдет небольшой снег. Кроме того, все ближайшие дни будет дуть ветер восточных направлений, но без усилений.

«Температура воздуха в городе в выходные дни уложится в один диапазон от — 1 до — 6 градусов. В ночные часы в восточных районах области местами может быть прохладнее, до -10…-12 градусов», — уточнил синоптик, добавив, что морозы задержатся в Петербурге ненадолго, и уже в конце следующей недели в городе наступит потепление.

«Потепление до оттепели намечается к концу следующей недели с приходом циклонов с запада», — пояснил Колесов.

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