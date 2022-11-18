Тбилиси, 18 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продвигают свои интересы, внедряя во власть в других странах «агентов влияния». Об этом говорится в обнародованном 18 ноября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открытом письме движения «Сила народа», основанном депутатами парламента Грузии.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Братья Вачовски. 2003 . США Агент

Движение отреагировало на заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, что грузинское руководство за последние два года допустило «откат от демократии» в стране.

«В современном мире демократия означает «агентократию». Согласно широко внедрённой модели формируются правительственные коалиции, в которых большинство партий представляют собой агентуру иностранного влияния», — говорится в заявлении.

По мнению авторов письма, подобный тип правления якобы был сформирован и в странах ЕС. Они также сообщили, что в Грузии была аналогичная ситуация в период с 2004 по 2012 год, когда в результате переворота президентом страны стал Михаил Саакашвили.

«Все беды — пытки и изнасилования людей, рэкет бизнеса, монополизация СМИ, сдача территорий России и т.д. — произошли не только при молчаливой поддержке зарубежных хозяев режима, но и непосредственно под их диктовку», — говорится в письме.

Авторы утверждают, что критика США в адрес Грузии якобы вызвана тем, что в республике не удалось заменить демократию на «агентократию», а на победу партии Саакашвили «Единое национальное движение» уже нет надежды.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе вышли из правящей партии «Грузинская мечта» и стали обвинять США и ЕС в планах столкнуть Грузию и Россию. Политики основали движение «Сила народа», к которому присоединились ещё шесть депутатов, покинувших «Мечту».