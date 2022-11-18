Москва, , 13:26 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,22%, до 60,39 рубля. Евро прибавляет 0,16%, отступая до 62,7 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На мировом валютном рынке доллар укрепляется к евро и другим основным валютам после заявлений главы Федерального Резервного Банка США (ФРС) о том, что регулятор планирует поднять ставку ещё на 1-1,5 процентного пункта для борьбы с инфляцией.

На этом фоне спрос на американские облигации растет, инвесторы избегают рисков и уходят в доллары.

Тем не менее, российская валюта сохраняет устойчивость, чему способствуют, в частности, продажи валюты экспортерами для расчетов с бюджетом. Пока рубль продолжит движение в боковом коридоре», — предполагает эксперт.

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