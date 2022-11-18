Москва, , 20:09 — REGNUM Благодаря развитию комплексных программ для пожилых, реализуемых в рамках национального проекта «Демография», современные пенсионеры используют различные возможности для интересного досуга. Регулярные занятия спортом предотвращают бессонницу и сохраняют ясный ум. Медики напоминают: риск развития болезни Альцгеймера у активных людей на 50% меньше, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

К спортивным активностям, которые лучше всего подходят для людей старшего возраста, относятся такие, как: плавание, настольный теннис, утренняя зарядка, дыхательная гимнастика, дартс и даже танцы. В некоторых регионах люди старшего возраста занимаются и йогой.

«Йога — это активность, которая не зависит от возраста и практически не имеет противопоказаний. Она совершенствует весь организм и всесторонне его укрепляет. Мы поддерживаем отношения с районной больницей: когда в нее обращается человек старшего возраста, врачи дают ему нашу визитку и рассказывают о бесплатных занятиях», — пояснила автор практики «Бабушки-йоги» Наталья Колесникова.

Одна из разновидностей йоги, которая доступна большинству людей — дыхательная гимнастика. Она позволяет нормализовать кровообращение, снижает вероятность воспаления легких, облегчает течение эндокринных заболеваний.

Каждый второй пенсионер страдает артритом или артрозом. Плавание для людей с болезнями суставов — идеальный вид спорта. Оно укрепляет пресс, мышцы рук, спины и ног. Тренировки в бассейне рекомендованы при болезнях позвоночника и в период реабилитации после переломов.

Настольный теннис обеспечивает небольшую, но постоянную нагрузку на мышцы, развивает остроту зрения и координацию. Настольный теннис — легкий, безопасный и энергозатратный вид спорта. В ежедневную утреннюю зарядку можно включать: наклоны головы; вращение, сгибание и разгибание кистей рук; сгибание рук в локтях, вращение предплечьями; «велосипед» или «ножницы»; вращение стопами.

Дартс развивает координацию и дисциплину. Во время игры человек не замечает, как меняет позицию — наклоняется, приседает или поворачивается. За игру он выполняет по 300–500 движений, а это — полноценная тренировка.

Танцы полезны для физического и ментального здоровья. Важно, чтобы занятия были адаптированы для людей старшего возраста и минимизировали риск получения травмы.

Даже самые простые упражнения заряжают бодростью и энергией. Так, в Вологде реализуется проект «Монтессори-клуб для пожилых».

«Система Марии Монтессори позволяет бюджетно и эффективно работать с людьми старшего возраста. Мы отметили, как улучшается эмоциональное состояние участников практики, их память и внимание, развивается мелкая моторика», — отметила автор практики Светлана Петрова.

Напомним, «Университеты третьего возраста» — одно из направлений программы «Активное долголетие», которая реализуется при поддержке национального проекта «Демография». Образовательные курсы самые разные: здоровое долголетие, финансовая грамотность, психология, иностранные языки, право, компьютерная грамотность и многие другие. И что важно, обучение бесплатное. Курс можно выбрать в центрах социального обслуживания населения или центрах долголетия в своем регионе.

Третий всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия, который проводится при поддержке национального проекта «Демография», продлён до 30 ноября 2022 года.

Участвовать в отборе могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и др.), региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

здоровый образ жизни;

активная жизнь;

образование и занятость;

медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

Конкурсный отбор организован АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, Фондом Тимченко, НИУ ВШЭ, Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Агентством социальной информации, Благотворительным фондом «Почет», Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом «Серебряный возраст» и Коалицией НКО «Забота рядом».

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