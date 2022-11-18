София, 18 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приступило к масштабным консультациям с представителями местных бизнес-кругов и профсоюзов относительно повышения размеров минимальной заработной платы в стране. Об этом 18 ноября сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, кабмин предложил увеличить соответствующие показатели с нынешних 710 левов ($376) до 850 левов ($450).

«Для этого сегодня есть все необходимые предпосылки, однако всем заинтересованным в этом процессе структурам необходимо выработать единый механизм подобного ценообразования», — заявил журналистам вице-премьер Болгарии Лазар Лазаров.

В то же время против принятия нового положения выступили болгарские предприниматели. По их словам, такая практика нанесет существенный ущерб ряду отраслей в так называемых «депрессивных регионах» Болгарии.

Напомним, согласно болгарскому законодательству, Совет министров может одобрить положение о размере минимальной заработной платы на следующий год после непосредственных консультаций с работодателями и профсоюзами.