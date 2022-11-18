Тбилиси, 18 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Грузии по итогам третьего квартала 2022 года снизился по сравнению с 2021 годом на 3,9 процентных пункта и составил 15,6%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 18 ноября.

Бен Шан. Безработица

По последним данным, в стране 250,7 тыс. человек считаются безработными, что на 60 тыс. меньше, чем годом ранее. Число наёмных работников выросло на 52 тыс. человек и достигло 913,8 тыс., а число самозанятых выросло на 25,8 тыс. и составило 444,3 тыс.

«Уровень безработицы в городских поселениях снизился на один процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в то же время увеличился на 2,9 процентных пункта в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 17,5%, а среди женщин — 13,1%.

Напомним, экономика Грузии сильно зависит от туризма. 17 ноября пресс-служба Национальной администрации туризма сообщила, что доходы в этой сфере впервые превысили допандеийные показатели.