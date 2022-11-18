Берлин, 18 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Журналист немецкого издания Bild Юлиан Ропке призвал расследовать казнь российских военнослужащих боевиками ВСУ в Макеевке.

Солдаты ВСУ

«[Киевские] солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных после того, как один из них, возможно, открыл огонь по [боевикам ВСУ], в то время как 10 российских военнослужащих лежали на земле», — написал он в Twitter , прикрепив соответствующую видеозапись.

Он добавил, что «данный инцидент должен быть расследован и разъяснен в соответствии с законом».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября заместитель представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак заявил на брифинге о том, что ООН получила достоверные сведения о применении киевским неонацистским режимом пыток и казней в отношении пленных.