Москва, , 12:24 — REGNUM Законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Василием Пискарёвым («Единая Россия») и сенатором Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим», — сказал Пискарёв.

По данным МВД России, в 2021 году в России совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше чем в 2020 году, когда было совершено 3 973 преступления.

Ранее сообщалось, что законопроекты о национализации активов иностранных юридических и физических лиц в случае использования Западом средств из замороженных валютных резервов России, в том числе для оплаты поставок вооружения Киеву, разработали депутаты Госдумы от СРЗП.

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