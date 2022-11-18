Москва, 18 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России зарегистрировало в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) отечественную вакцину против натуральной оспы «Ортопоксвак», следует из данных ГРЛС.

(сс) Deutsche Fotothek Вакцнация детей от оспы

Согласно данным научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакцина предназначена для профилактики оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций.

Вакцина «Ортопоксвак» зарегистрирована 11 ноября 2022 года, показана для профилактики натуральной оспы у граждан в возрасте от 18 до 60 лет, кроме беременных женщин.

ИА REGNUM ранее сообщало, Роспотребнадзор не видит существенных рисков распространения оспы обезьян в России, заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

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