Донецк, 18 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Новым министром экономического развития Донецкой Народной Республики (ДНР) назначен Владимир Зверков, соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. Документ 18 ноября обнародован на сайте главы региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги ДНР

«Назначить министром экономического развития Донецкой Народной Республики Зверкова Владимира Игоревича», — говорится в нём.

Также другим указом Пушилин освободил от этой должности Алексея Половяна.

Отметим, Владимир Зверков до этого назначения занимал пост заместителя министра экономического развития ДНР, а до того работал в Минэкономразвития России.