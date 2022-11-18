Бангкок, , 12:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что австралийская сделка по атомным подводным лодкам не принесёт результатов, сообщает издание Bloomberg.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы французского государства, Австралии необходимо определиться со своим планом по Индо-Тихоокеанскому региону. Эммануэль Макрон предупредил, что соглашение Австралии о строительстве атомных подводных лодок с США и Великобританией «не будет реализовано», на следующий день после того, как Макрон заявил, что предложение о постройке судов французского производства «все еще находится на рассмотрении».

Отношения между Францией и Австралией ухудшились в конце 2021 года после того, как бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отменил контракт с Францией на сумму $58 млрд в пользу сделки с США и Великобританией по строительству атомных судов.

Эммануэль Макрон считает, что сделка по атомным подводным лодкам AUKUS стала «большим сигналом бедствия».

«В 2015 году мы вместе решили, как строить подводные лодки в Австралии, для австралийской промышленности, укреплять суверенитет Австралии и иметь неатомные подводные лодки, которые можно восстанавливать, ремонтировать и использовать», — пояснил президент Франции в кулуарах саммита АТЭС в Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против «гегемонии» и «конфронтации», а также за «стабильность» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон на саммите АТЭС сравнил США и Китай с «нервными слонами»