Стокгольм, , 12:10 — REGNUM 17 ноября Инспекция по надзору за энергетическим рынком одобрила предложение Svenska kraftnät и правительства Швеции о субсидировании цен на электроэнергию. Однако, пишет газета Aftonbladet, предприниматели считают, что этого недостаточно.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Политики делают слишком мало и слишком медленно. К сожалению, я думаю, что мы увидим банкротства и увольнения, если не будет объявлено о долгосрочном решении проблемы высоких цен на электроэнергию», — сказал Эрик Уайт, председатель правления компании Packbridge в интервью новостной службе TT.

Напомним, что ранее в ходе предвыборной кампании премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) обещал, что субсидии будут введены в действие еще 1 ноября в случаи его избрания.

Лидер оппозиции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) называет произошедшее невыполнением предвыборных обещаний.