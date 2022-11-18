Лондон, 18 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Забастовку сроком на три дня с требованием поднять заработную плату начали порядка 350 сотрудников наземного обслуживания в наиболее крупном аэропорту Лондона Хитроу. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Sky News.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Забастовка

«Наземный персонал в Хитроу объявил 72-часовую забастовку в протест против низкой заработной платы. Около 350 работников начали акции протеста с 04:00 утра (07:00 мск — прим. ред.) в пятницу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что действия бастующих будут способствовать перебоям в работе некоторых авиалиний и многочисленным задержкам рейсов, которые вылетают из терминалов 2, 3 и 4. При этом добавляется, что скорее всего, будут проблемы с вылетами самолётов авиакомпаний American Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Egypt Air и некоторых других.

Кроме этого, отмечается, что представитель воздушной гавани заявил, что руководству Хитроу известно о забастовке и оно проводит переговоры с авиакомпаниями-партнёрами, чтобы составить резервные планы для поддержки наземного обслуживания.

Помимо того, уточняется, что все принимающие участие в забастовке работают в компании по предоставлению авиауслуг Menzies, являясь также членами профсоюза Unite, который уже неоднократно проводи протесты с требованием повышения заработной платы и улучшений условий труда из-за сложной ситуации в экономике Великобритании.

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