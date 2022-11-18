София, , 12:03 — REGNUM Заседание Народного собрания (парламента) Болгарии было фактически сорвано из-за нежелания нардепов принимать участие в обсуждении ряда законопроектов. Об этом 18 ноября сообщает болгарская информационная служба News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, на работу вышло всего 89 из 240 депутатов. Предполагалось, что в ходе парламентского дня будут обсуждены вопросы формирования коалиционных групп и комитетов по созданию правительства страны.

По некоторым данным, на рабочие места не явились представители партий «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария» и ГЕРБ.

Как отметил заместитель спикера НС Йордан Цонев, «совершенно очевидно, что ни одна парламентская группа не намерена работать в пятницу».