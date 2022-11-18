София, 18 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Заседание Народного собрания (парламента) Болгарии было фактически сорвано из-за нежелания нардепов принимать участие в обсуждении ряда законопроектов. Об этом 18 ноября сообщает болгарская информационная служба News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, на работу вышло всего 89 из 240 депутатов. Предполагалось, что в ходе парламентского дня будут обсуждены вопросы формирования коалиционных групп и комитетов по созданию правительства страны.

По некоторым данным, на рабочие места не явились представители партий «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария» и ГЕРБ.

Как отметил заместитель спикера НС Йордан Цонев, «совершенно очевидно, что ни одна парламентская группа не намерена работать в пятницу».