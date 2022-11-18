Джелалабад, Афганистан, , 11:48 — REGNUM Официальные лица управления по делам беженцев в афганской провинции Нангархар объявили об освобождении из пакистанских тюрем и возвращении на родину 35 афганских граждан, передаёт телеканал Afghanistan International.

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Чиновники ведомства сообщили информационному агентству «Бахтар», что эти граждане были заключены в тюрьму в Пакистане в октябре из-за отсутствия документов.

По словам официальных лиц, эти люди вернулись в Афганистан при финансовой помощи Международной организации по миграции.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, тысячи афганских граждан без документов отправились в Иран и Пакистан из-за страха за свою жизнь или на заработки.

Недавно источники сообщили Afghanistan International, что около 1500 афганских граждан находятся в заключении в Пешаваре и более 1000 — в Карачи.

Активисты за права мигрантов и члены движения в защиту пуштунов в Пакистане неоднократно критиковали посольство и консульства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране за халатное отношение к арестам афганских граждан.

После критики министерство иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало от Пакистана прекратить жестокое обращение с афганскими иммигрантами.