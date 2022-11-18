Ленинградская область, 18 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области во вторник, 22 ноября, полностью перекроют движение в направлении Выборга, предупредил 18 ноября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Росавтодор Развязка на реконструированном участке трассе «Скандинавия»

По его словам, полное перекрытие автомобильного движения на трассе будет совершено два раза в течение ночи вторника 22 ноября — с 00:10 по 00:20 мск на 71 км и 02:30 — 02:40 мск 78 км. Остановка движения необходима для размещения на трассе пунктов учета интенсивности движения в районе посёлков Первомайское и Цвелодубово.

«Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам», — отметил Пузыревский.

Продолжительность перерыва движения не будет превышать 10 минут.