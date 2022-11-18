Хельсинки, , 11:29 — REGNUM Протяженная граница между Финляндией и Россией, которая проходит милю за милей через густой лес, отмечена только деревянными столбами и низкими заборами для скота, но вскоре на ней будет возведен новый, более высокий и прочный забор из колючей проволоки. Об этом пишет агентство Associated Press.

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В то же время польские солдаты начали раскатывать длинные мотки колючей проволоки для строительства забора на границе с российским эксклавов в Калининграде.

Но, пишут журналисты, отгораживаются не только от России: металлическая стена стоит на границе с Белоруссию еще с лета этого года.

Железный занавес времен Холодной войны, может, и исчез навсегда, но «занавес из колючей проволоки» теперь становится реальностью в значительной части Европы.