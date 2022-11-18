Москва, 18 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии. Об этом 18 ноября сообщила её адвокат Мария Благоволина.

УГМК Бриттни Грайнер

«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели», — приводит слова адвоката ТАСС.

По её словам, заключённая справляется с ситуацией «настолько, насколько возможно», и старается адаптироваться к новым условиям.

Напомним, Грайнер приговорена к девяти годам колонии за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики через аэропорт Шереметьево.