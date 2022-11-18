Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Названа сумма выплат семьям раненных и погибших в ходе восстановления инфраструктурных объектов Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Семьи свердловчан, раненных в ходе восстановительных работ в Донбассе, получат 150 тыс. рублей, за гибель родственника заплатят 1,5 млн рублей.

Отметим, такие же суммы выплат в регионе предусмотрены для семей мобилизованных и контрактников, раненных или погибших в ходе СВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Донбасс из Свердловской области отправились врачи и волонтеры. При этом свердловские больницы получат компенсацию за отправку специалистов. Её размер зависит от количества и сроков отправки медиков.

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