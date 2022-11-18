Сеул, , 11:04 — REGNUM Максимальная скорость выпущенной Северной Кореей ракеты достигала 22 Махов, сообщили в армии Южной Кореи.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Wiihot.com

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи раскрыл подробности полёта межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной КНДР. Запуск был произведён в 4:15 по московскому времени из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна. Ракета пролетела 1000 километров в сторону Японского моря с максимальной высотой примерно 6100 километров. Максимальная скорость достигала 22 Махов — то есть в 22 раза превысила скорость звука.

Ранее в Японии заявили, что при пуске по обычной траектории ракета смогла бы пролететь 15 тыс. километров и достичь территории США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии заявили о возможности запущенной КНДР ракеты достичь США