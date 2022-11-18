Кабул, , 10:16 — REGNUM Управление Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) в своём докладе рассмотрело факторы падения правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

SIGAR заявляет, что отсутствие подготовки к выводу войск, соглашение в Дохе, настойчивое стремление правительства к интеграции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), монополия тогдашнего президента Афганистана Ашрафа Гани на власть, отказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вести переговоры и коррупция в правительстве являются шестью основными причинами падение республики.

Объясняя факторы падения, управление заявило, что, поскольку чиновники предыдущего правительства не верили в уход Америки из Афганистана, они не готовились противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам SIGAR, бывший президент Афганистана Ашраф Гани ожидал, что американский лидер Джо Байден после прихода к власти отменит решение своего предшественника Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана.

В качестве второй причины падения республики упоминается соглашение в Дохе между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США. По словам SIGAR, предыдущее правительство Афганистана не было допущено к переговорам, и это привело к тому, что правительство оказалось в слабом положении, а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепил свои позиции.

Интеграция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республиканский строй ― ещё один фактор, который привёл к падению республики. Правительство Ашрафа Гани настаивало на вовлечение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в систему, но последние, после подписания соглашения в Дохе, сделали упор на военное решение вместо переговоров.

В отчёте SIGAR говорится, что с началом межафганских переговоров атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличились на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Ещё одной причиной падения республики SIGAR назвал стиль правления Ашрафа Гани. Согласно отчёту, глава республики правил вместе с очень ограниченным кругом своих сторонников, и этот метод управления дестабилизировал правительство в критический момент.

И, наконец, последним фактором считается широко распространённая коррупция в правительстве Ашрафа Гани. SIGAR говорит, что фальсификация выборов, хищническое поведение правительственных чиновников и мздоимство ослабили афганское правительство и способствовало его развалу.