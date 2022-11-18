Брюссель, 18 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Российские активы в размере 68 млрд евро заморожены в Евросоюзе. Об этом свидетельствует внутренний документ Европейской комиссии, сообщает 18 ноября издание Politico.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В основном активы заморожены в Бельгии и Люксембурге: 50 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно. Более 90% замороженных активов приходится, помимо этих двух стран, на Германию, Ирландию, Италию, Австрию и Францию.

Примерно 33,8 млрд евро могут составлять национальные резервы России, отмечает издание, однако точную цифру назвать пока невозможно.

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