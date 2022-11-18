Мельбурн, Австралия, 18 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Директор отделения Либеральной партии Австралии в штате Виктория Сэм Макквестин заявил, что он «глубоко обеспокоен» заявлением Избирательной комиссии Виктории (VEC) о том, что она передала свое расследование в отношении лидера местной оппозиции Мэтью Гая и его правой руки Митча Кэтлина в Независимую антикоррупционную комиссию. По его словам, избирательная комиссия вмешивается в выборы, сообщает телеканал ABC.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Резкая критика Сэма Макквестина прозвучала после того, как представители VEC заявили, что недовольны сотрудничеством со стороны штаба Мэтью Гая.

Макквестин сказал журналистам, что он поручил юристам партии написать в Избирательную комиссию штата письмо с просьбой публично объявить, что члены Либеральной партии оказывали содействие в расследованиях органа по подозрению в сокрытии источников финансирования.

Макквестин заявил, что его партия считает, что решение VEC было «преднамеренным» вмешательством в местные выборы, которые пройдут 26 ноября.﻿

«По мнению партии, эти действия представляют собой серьезное, преднамеренное и беспрецедентное вмешательство в выборы в штате Виктория», — говорится в заявлении.