* запрещённая в России организация

Москва, , 09:45 — REGNUM В совместном заявлении участники встречи по Афганистану в «московском формате» назвали неприемлемым размещение военных объектов третьих стран в Афганистане и соседних странах. В ответ министерство иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что группировка не позволит какой-либо третьей стране размещать военные объекты в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, во встрече, которая состоялась в Москве 16 ноября, приняли участие представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции.

В совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте МИД России, подчёркивается важность формирования в Афганистане инклюзивного правительства, отражающего интересы всех этнополитических групп. Отмечается, что страны, участвовавшие в этой встрече, хотят мирного, единого, независимого Афганистана, свободного от терроризма и наркотрафика.

В этом заявлении страны призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принять серьёзные меры для выполнения своих обязательств по искоренению терроризма и незаконного оборота наркотиков и решительно бороться с ними, чтобы гарантировать, что Афганистан никогда больше не станет убежищем или источником распространения терроризма. Участники также заявили о своей готовности помочь Афганистану в этой сфере.

Участники встречи отметили, что экономический кризис в Афганистане может привести к массовой миграции, разжиганию экстремизма, терроризма и нестабильности, что вызывает обеспокоенность соседних стран. В тоже время, по их словам, помощь Афганистану в возрождении его экономики создаст подходящие условия жизни для людей и сократит миграционные потоки за границу.

Также было сказано, что все страны подчёркивают необходимость наращивания усилий по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу и для восстановления Афганистана после войны.

Что касается соблюдения прав человека, то в заявлении говорится: «Необходимы усилия афганских властей по обеспечению основных прав и свобод народа». Также было заявлено о поддержке соблюдения основных прав всех этнических групп, меньшинств, женщин и детей, на равный доступ к правосудию и образованию.

В заявлении подчёркивается, что страны, имевшие военное присутствие в Афганистане в течение 20 лет, должны взять на себя основное бремя восстановления афганской экономики. Большинство делегаций требовало возмещения потерь, причинённых афганцам за годы присутствия войск США и НАТО.

Также в заявлении содержится призыв к США как можно скорее высвободить активы Афганистана.

Далее подчёркивается важность координации стран региона для содействия национальному примирению в Афганистане.

Участники встречи также выразили готовность к продолжению совместных действий в целях создания мирного Афганистана. Они призвали к совместным и согласованным подходам к взаимодействию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе через ООН.

Участники заявили о своей поддержке формирования международной переговорной группы по Афганистану под эгидой ООН.

Напомним, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не присутствовали на встрече.