Вашингтон, 18 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Правительство США не должно совершать сделки с китайскими производителями чипов, считают два американских сенатора. Они активно лоббируют такой запрет, сообщает 17 ноября газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

Лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер и сенатор-республиканец из штата Техас Джон Корнин выступают за внесение такой поправки в окончательную версию закона о разрешении на национальную оборону на 2022 год.

Предложение от сенаторов поступило ещё в октябре, теперь они хотят завершить работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре США ограничили для 28 технологических компаний из КНР доступ к полупроводниковым микросхемам, которые произведены по американским технологиям.

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